Клэбо о велотренировке Большунова на 180 км: «Машина. То, что он делает, дает мне мотивацию»

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Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Эрик Валнес прокомментировали новость о том, что россиянин Александр Большунов провел 180-километровую велотренировку. 

«Большунов – машина. То, что он делает, дает мне мотивацию. Мне нужно повторить его результат. Я еще не проезжал 180 километров. 

Всегда вдохновляет видеть, как люди тренируются. Надеюсь, он тренируется так хорошо, как только может», – сказал Клэбо. 

«Многие пробовали такие тренировки, и нет ничего нового в том, что он чертовски много тренируется. Но он – машина. Действительно сумасшедший.

В тот день, когда он вернется на соревнования, он, вероятно, будет в отличной форме», – отметил Валнес. 

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