Клэбо о велотренировке Большунова на 180 км: «Машина. То, что он делает, дает мне мотивацию»

Норвежские лыжники и прокомментировали новость о том, что россиянин провел 180-километровую велотренировку.

«Большунов – машина. То, что он делает, дает мне мотивацию. Мне нужно повторить его результат. Я еще не проезжал 180 километров.

Всегда вдохновляет видеть, как люди тренируются. Надеюсь, он тренируется так хорошо, как только может», – сказал Клэбо.

«Многие пробовали такие тренировки, и нет ничего нового в том, что он чертовски много тренируется. Но он – машина. Действительно сумасшедший.

В тот день, когда он вернется на соревнования, он, вероятно, будет в отличной форме», – отметил Валнес.

Большунов провел велотренировку: «180 км по очень интересному и сложному маршруту! Такие тренировки выводят на новый уровень»