Одноклубница о задержании Грайнер в России: «Мировое сообщество должно объединиться и вернуть Бриттни домой»

Двукратный призер Олимпийских игр выступила в поддержку Бриттни Грайнер, с которой вместе выступала за команду женской НБА «Финикс».

« была незаконно задержана в России на 114 дней. Она является членом нашей семьи.

Все мировое спортивное сообщество должно объединиться и настоять на том, чтобы ее возвращение было в приоритете», – сказала Тэйлор.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США постановил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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