Павел Буре: «Сейчас к нам везде не очень хорошо относятся. Россия – самая большая страна в мире, нас не нужно любить, нас нужно уважать»

считает, что к России должны относиться с уважением.

«Ситуация не очень хорошая, потому что сейчас к нам везде не очень хорошо относятся. Но мы работаем над этим.

Россия – самая большая страна в мире, и относиться к нам надо с уважением.

Нас не нужно любить. Нас нужно уважать», – сказал специальный представитель по международным делам, член Совета ИИХФ.

В мае ИИХФ объявила, что России пропустит следующий чемпионат мира – в 2023 году. ЧМ-2023, который планировали провести в России, состоится в Латвии и Финляндии.