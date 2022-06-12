В России создадут лигу «3 на 3»: «Возможность играть для ребят, которые ушли из хоккея, закончили или ждут контракта»

В России анонсировали создание хоккейной лиги в формате «3 на 3».
Об этом сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
«В течение месяца планируем запуск полноценной лиги по хоккею «3 на 3».
Это даст возможность играть тем ребятам, которые ушли из хоккея, закончили или ждут контракта. В лиге будут команды городов, играть будут так же, как и здесь, в круглосуточном формате», – заявил Ротенберг.
С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат ФХР по хоккею «3 на 3». В турнире участвуют 16 команд.
В группе А выступают Санкт-Петербург, Тула, Челябинск, Тольятти, Ярославль, Новосибирск, Уфа и Екатеринбург. Группу В представляют Москва, Хабаровск, Магнитогорск, Сочи, Нижний Новгород, Омск, Казань и Новокузнецк.