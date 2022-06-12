Зинченко интересен «Барселоне». Его могут подписать, если трансфер Алонсо из «Челси» сорвется

может продолжить карьеру в «Барселоне».

Игрок «Манчестер Сити» может перейти в каталонский клуб, если трансфер Маркоса Алонсо из «Челси» сорвется.

Испанец – наиболее предпочтительный вариант для руководства «Барселоны». В клубе полагают, что не станет препятствовать уходу 31-летнего игрока.

рассматривает и альтернативные варианты усиления левого фланга обороны на случай, если переговоры по Алонсо завершатся неудачно. Одним из наиболее предпочтительных вариантов в таком случае станет Зинченко. Его кандидатуру в «Барселоне» обсуждают уже несколько недель.

Отмечается, что руководство «Барсы» получило рекомендацию по Зинченко от хавбека Феррана Торреса, раньше выступавшего за .

Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны «Арсенала». «Манчестер Сити» предлагал игрока «Эвертону» и «Ньюкаслу».

В минувшем сезоне 25-летний футболист выходил на поле в 28 матчах во всех клубных турнирах (15 из них – в , и это самый низкий показатель Зинченко за последние три сезона) и отдал 6 передач. Его статистику можно изучить здесь.