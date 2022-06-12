«Реал» подтвердил уход Марсело. Он провел 15 лет в клубе и взял рекордные 25 трофеев с «Мадридом»

«Реал» подтвердил, что защитник Марсело покидает клуб.

Срок действующего контракта между «Мадридом» и 34-летним футболистом истек.

Завтра состоится церемония чествования и прощания с футболистом. Она пройдет на территории «Сьюдад , тренировочного комплекса «Реала». Ее посетит президент клуба .

34-летний игрок выступал за «Мадрид» с 18 лет. В составе «сливочных» он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд. После победы в чемпионате Испании этого сезона Марсело превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с «Реалом».

6 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и 5 раз – Суперкубок страны, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.