«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Это взаимное решение тренера и клуба

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«ПСЖ» и Маурисио Почеттино договорились о расторжении контракта.

На прошлой неделе тренер встречался с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить итоги сезона-2021/22, в ходе которого клуб выиграл Лигу 1 и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.

В результате общения, как пишет The Athletic, стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и боссы «ПСЖ» считают это наиболее разумным решением.

Ранее сообщалось, что парижане заплатят Почеттино и его штабу 20 млн евро неустойки в случае увольнения.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года. Уход Почеттино еще необходимо оформить, но клуб уже ищет нового тренера.

На прошлой неделе «ПСЖ» покинул спортивный директор Леонардо, его функции будет выполнять Луиш Кампуш.

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