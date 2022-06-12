Ротенберг не забил в трех матчах первого игрового дня турнира «3 на 3»

не отличился голами в первый игровой день турнира в формате «3 на 3».

12 июня команда Санкт-Петербурга, за которую выступает главный тренер и вице-президент , обыграла команды Новосибирска (2:1), Москвы (3:2) и Екатеринбурга (3:2).

Группа А

Челябинск – Тула – 3:4 (Никонов-2, Орлов – Талалуев, Воронков, Гончаров, Ревацкий);

Ярославль – Тольятти – 3:2 (Дарьин, Крикуненко, Денежкин – Баринов, Сигарев);

Тула – Тольятти – 6:0 (Цыплаков-2, Ревацкий, Талалуев, Гончаров, Паутов);

Ярославль – Челябинск – 7:0 (Дарьин-2, Лихачев, Авраменко-4);

Челябинск – Тольятти – 3:7 (Казаков, Новиков, Никонов – Толпегин, Семенов, Баринов-2, Карлин-3);

Тула – Ярославль – 3:5 (Гончаров-2, Паутов – Авраменко-2, Стальнов, Лихачев, Денежкин);

Санкт-Петербург – Новосибирск – 2:1 (Князев, Тянулин – Кондратьев);

Москва – Екатеринбург – 3:2 Б (Алексеев, Силантьев, Голдобин-ПБ – Косоренков, Макаров);

Новосибирск – Екатеринбург – 3:2 (Валеев, Шубин, Джиг – Горфиняк, Макаров);

Санкт-Петербург – Москва – 3:2 (Танков, Князев, Тянулин – Толчинский, Брюквин);

Москва – Новосибирск – 1:4 (Силантьев – Угольников-2, Кондратьев, Шиафотдинов);

Екатеринбург – Санкт-Петербург – 2:3 (Макаров, Дедов – Никишин, Бардаков, Котков).

После трех туров: Санкт-Петербург, Ярославль – по 6 очков; Новосибирск, Тула – по 4; Тольятти, Москва – по 2; Екатеринбург – 1; Челябинск – 0.

Группа В

Уфа – Казань – 0:5 (Чуркин-2, Круженков-2, Воронков);

Магнитогорск – Сочи – 3:1 (Ли, Торченюк, Хохлов – Казионов);

Казань – Сочи – 0:2 (Пайгин, Казионов);

20:40 Уфа – Магнитогорск;

21:20 Магнитогорск – Казань;

22:00 Уфа – Сочи;

22:40 Нижний Новгород – Омск;

23:20 Хабаровск – Новокузнецк;

00:00 Омск – Новокузнецк;

00:40 Хабаровск – Нижний Новгород;

01:20 Нижний Новгород – Новокузнецк;

02:00 Омск – Хабаровск.

Время начало матчей – московское.