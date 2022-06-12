Ротенберг не забил в трех матчах первого игрового дня турнира «3 на 3»

Роман Ротенберг не отличился голами в первый игровой день турнира ФХР в формате «3 на 3».
12 июня команда Санкт-Петербурга, за которую выступает главный тренер и вице-президент СКА, обыграла команды Новосибирска (2:1), Москвы (3:2) и Екатеринбурга (3:2).
Группа А
Челябинск – Тула – 3:4 (Никонов-2, Орлов – Талалуев, Воронков, Гончаров, Ревацкий);
Ярославль – Тольятти – 3:2 (Дарьин, Крикуненко, Денежкин – Баринов, Сигарев);
Тула – Тольятти – 6:0 (Цыплаков-2, Ревацкий, Талалуев, Гончаров, Паутов);
Ярославль – Челябинск – 7:0 (Дарьин-2, Лихачев, Авраменко-4);
Челябинск – Тольятти – 3:7 (Казаков, Новиков, Никонов – Толпегин, Семенов, Баринов-2, Карлин-3);
Тула – Ярославль – 3:5 (Гончаров-2, Паутов – Авраменко-2, Стальнов, Лихачев, Денежкин);
Санкт-Петербург – Новосибирск – 2:1 (Князев, Тянулин – Кондратьев);
Москва – Екатеринбург – 3:2 Б (Алексеев, Силантьев, Голдобин-ПБ – Косоренков, Макаров);
Новосибирск – Екатеринбург – 3:2 (Валеев, Шубин, Джиг – Горфиняк, Макаров);
Санкт-Петербург – Москва – 3:2 (Танков, Князев, Тянулин – Толчинский, Брюквин);
Москва – Новосибирск – 1:4 (Силантьев – Угольников-2, Кондратьев, Шиафотдинов);
Екатеринбург – Санкт-Петербург – 2:3 (Макаров, Дедов – Никишин, Бардаков, Котков).
После трех туров: Санкт-Петербург, Ярославль – по 6 очков; Новосибирск, Тула – по 4; Тольятти, Москва – по 2; Екатеринбург – 1; Челябинск – 0.
Группа В
Уфа – Казань – 0:5 (Чуркин-2, Круженков-2, Воронков);
Магнитогорск – Сочи – 3:1 (Ли, Торченюк, Хохлов – Казионов);
Казань – Сочи – 0:2 (Пайгин, Казионов);
20:40 Уфа – Магнитогорск;
21:20 Магнитогорск – Казань;
22:00 Уфа – Сочи;
22:40 Нижний Новгород – Омск;
23:20 Хабаровск – Новокузнецк;
00:00 Омск – Новокузнецк;
00:40 Хабаровск – Нижний Новгород;
01:20 Нижний Новгород – Новокузнецк;
02:00 Омск – Хабаровск.
Время начало матчей – московское.