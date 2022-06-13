Жена Семака: «Муж – страстотерпец»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Анна Семак религия Футбол

Жена тренера «Зенита» Сергея Семака назвала своего мужа мучеником.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется – вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально скорее сочувствующий, ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом (исихазм – христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма – прим. Sports.ru) и желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило.

И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», – рассказала Анна Семак в эфире телеканала «Спас».

Страстотерпцами в Православии называют христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа.

Сергей и Анна Семак снова поженились: роскошная вилла, минимум гостей, скромная церемония

«У меня неиссякаемый ресурс любви, это исцеляет многие раны». Великая семья Сергея Семака

Анна Семак хочет усыновить темнокожего ребенка, пишет книги, рассуждает о православии

Семак отказался от мяса, алкоголя и сахара. Вот его мысли о питании

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные