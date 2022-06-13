Жена Семака: «Муж – страстотерпец»

Жена тренера назвала своего мужа мучеником.

«У меня был очень яркий неофитский момент. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке, и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется – вместо каких-то картин появляются портреты старцев.

А муж у меня был изначально скорее сочувствующий, ну верующий так, формально. И я мгновенно, как только все поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом (исихазм – христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма – прим. Sports.ru) и желательно умереть мученической смертью, иначе бы надолго меня не хватило.

И муж, надо отдать ему должное, он страстотерпец», – рассказала в эфире телеканала «Спас».

Страстотерпцами в Православии называют христианских мучеников, которые претерпели страдания во имя Иисуса Христа.

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