WADA призвало заново открыть допинговые дела российских спортсменов из разных видов спорта после отстранения гребцов Дьяченко и Липкина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало заново открыть допинговые дела российских спортсменов после дисквалификации гребцов и .

WADA передало данные о Дьяченко и Липкине из Московской антидопинговой лаборатории в Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ. Федерация не нашла в этих данных доказательств того, что Дьяченко и Липкин принимали допинг.

WADA обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Суд признал спортсменов виновными и дисквалифицировал их.

В WADA считают, что многие международные спортивные федерации не стали должным образом рассматривать дела россиян, так что нужно открыть их снова и пересмотреть с учетом последнего решения .

«Это создало прецедент. Если в деле гребцов были такие же доказательства, то и в других делах нужно разобраться так же», – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году