«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Реал» подписал Тчуамени, а «Спартак» – Рыбуса, Нуньес едет в «Ливерпуль», игрок Бундеслиги арестован за изнасилование и другие новости

1. «Тампа» в 3-й раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

После поражений в двух первых матчах «молнии» одержали 4 победы подряд. Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21 в заключительной игре. В главной серии сезона «Лайтнинг» сыграют с «Колорадо».

2. «Реал» оформил еще один топ-трансфер – с хавбеком сборной Франции Тчуамени подписан 6-летний контракт. Сумма сделки оценивается в 100 млн евро, дороже «Мадриду» обошлись всего три футболиста.

3. Большой переход в РПЛ: Рыбус сменил «Локомотив» на «Спартак». Поляк пошел на двукратное понижение зарплаты, но все равно очень рад оказаться «в клубе с великой историей».

4. Работает на рынке и «Ливерпуль» – если верить инсайдам, «красные» согласовали трансфер Дарвина Нуньеса за 80+20 млн евро. В понедельник форвард пройдет медосмотр, он уже покинул расположение сборной Уругвая и вылетает в Англию.

5. Громкий скандал в Германии – игрок Бундеслиги арестован за изнасилование 18-летней девушки на Ибице. Позже стало известно, что обвиняется защитник «Штутгарта» Атакан Каразор.

6. В Лиге наций Италия и Англия не выявили победителя – 0:0. Итальянцы сохранили лидерство в группе, а вот у «трех львов» все плохо – последнее место и очень слабая результативность в последних матчах. Отличный ход при ван Гале набрали Нидерланды. Все результаты дня – здесь.

7. У Криштиану Роналду одной проблемой меньше – суд отклонил иск бывшей модели Кэтрин Майорги на 56 млн фунтов.

8. Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Феттель на гонку пришел в футболке с надписями на русском «друзья» и «мир».

9. Полузащитник «Динамо» Фомин может перебраться в Германию, где интерес к нему проявляет «Фрайбург».

10. Гандбольный клуб из Китая выступит в женском чемпионате России в следующем сезоне.

11. Ямайская прыгунья Аллен стала первой спортсменкой, которую дисквалифицировали из-за антидопингового закона Родченкова.

12. Гольфист Тайгер Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером.

13. Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик задержала автограбителя и передала его полиции.

Цитаты дня

Мостовой о тренерстве: «Самое противное, что «Спартак» никогда не приглашал. Кого только не видел в клубе, но меня даже близко не было»

Глава Ла Лиги Тебас о тратах «ПСЖ» и «Сити»: «Это опаснее, чем Суперлига. С продлением Мбаппе невозможно получить прибыль, то же самое с Холандом»

Луис Энрике о ЧМ-2022: «Аргентина и Бразилия значительно лучше остальных»

Мачей Рыбус: «Все игроки РПЛ хотели бы попасть в «Спартак». Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей»

Ирина Роднина: «Нельзя нам выпивать даже чуть-чуть за рулем. Так и в случае с алкоголем на стадионах – это же может к чему-то привести»