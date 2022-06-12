Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Развиваем, чтобы выиграть Олимпиаду. Хотим быть пионерами, локомотивом хоккея»

Роман Ротенберг заявил о желании развивать хоккей «3 на 3» для победы на Олимпиаде.
С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат ФХР по хоккею «3 на 3». В турнире участвуют 16 команд.
«Мы уже готовимся к тому, что хоккей «3 на 3» в 2030 году будет олимпийским видом спорта.
Федерация хоккея России поэтому и развивает это направление для того, чтобы выиграть олимпийское золото.
Это длинная стратегия. Мы хотим быть пионерами, локомотивом хоккея», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.
В России создадут лигу «3 на 3»: «Возможность играть для ребят, которые ушли из хоккея, закончили или ждут контракта»