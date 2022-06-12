Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Хотим рейтингов «Дома-2». Чтобы ролики набирали 50 млн просмотров, а мальчишки не говорили, что хайлайты НХЛ им нравятся больше»

хочет, чтобы хоккей был таким же популярным, как «Дом-2».

С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат по хоккею в формате «3 на 3».

«Мы хотим показать, что хоккей может быть другим. Очень много голевых моментов, все динамично.

Здесь телевизионный продакшн на уровне финала Кубка Гагарина, его можно сравнить и с Кубком Стэнли. У нас микрофоны вмонтированы в лед, используем дроны и виртуальную реальность.

Мы выходим за рамки хоккейной аудитории, хотим популярности программ, например, на уровне канала ТНТ.

Мы знаем, что их программы, например, «Дом-2» собирают высокие рейтинги. Вот мы хотим, чтобы хоккей был по рейтингу на уровне «Дома-2». Чтобы ролики набирали не миллион просмотров, а 50 миллионов.

Для этого нужно, чтобы хоккеем интересовались не только хоккейные журналисты, а вообще все.

Мы хотим, чтобы о хоккее заговорили, чтобы маленькие мальчишки не говорили, что они утром смотрят хайлайты и им это нравится больше.

Им это [хоккей «3 на 3»] будет нравиться больше. Я в этом абсолютно уверен», – заявил первый вице-президент ФХР.