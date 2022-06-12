Тренер Армении Капаррос ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопрос о солидарности с Украиной

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос не пожелал обсуждать политику.

Вчера его команда была разгромлена Украиной (0:3) в . Как передает Onet, на послематчевой пресс-конференции украинская журналистка попыталась выяснить, почему сборная Армении не проявила солидарности с в связи с текущей ситуацией.

– Это политический вопрос, никак не связанный со спортом, – сказал ей пресс-секретарь армянской команды.

– Нет, как раз сейчас он напрямую связан с футболом. Я рассчитываю получить ответ, – заявила женщина.

– Тренер не будет отвечать. Я повторяю: это политика, – настоял представитель сборной.

Рассерженный Капаррос также на нескольких языках дал понять, что не намерен обсуждать данную тему, и покинул пресс-конференцию.

«Как вам не стыдно так реагировать?» – спросила в конце мероприятия украинская журналистка.

У Украины 5 побед и 5 ничьих при Петракове. Единственное поражение – от Уэльса в стыках ЧМ-2022