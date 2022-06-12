Кравцов вернулся в «Рейнджерс», подписав односторонний контракт на 875 тысяч долларов

вернулся в .

22-летний нападающий подписал однолетний контракт с .

Соглашение носит односторонний характер. Кэпхит составит 875 тысяч долларов.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал в за на правах аренды. В регулярном чемпионате Кравцов набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 15 играх.

В НХЛ нападающий провел в общей сложности 20 игр и записал в свой актив 4 (2+2) очка.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2018.