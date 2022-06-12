Вильена не намерен возвращаться в «Краснодар». «Эспаньол» хочет подписать игрока бесплатно, несмотря на опцию выкупа в 2,5 млн евро

Полузащитник Тонни Вильена не намерен возвращаться в .

По данным «РБ Спорт», хавбек, который вторую половину сезона-2021/22 провел в «Эспаньоле» на правах аренды, не планирует возвращаться в Россию и хочет остаться в Европе.

Сейчас «Эспаньол» изучает правовую ситуацию вокруг будущего Вильены и его контракта с «Краснодаром». У каталонского клуба есть право выкупа игрока, но «попугаи» хотели бы подписать 27-летнего полузащитника бесплатно, исходя из того, что ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами . Сообщалось, что выкуп Вильены у «Краснодара» обойдется в 2,5 млн евро.

Напомним, Вильена присоединился к «Краснодару» летом 2019 года. Южане заплатили за него «Фейеноорду» 9 млн евро.

В минувшем сезоне нидерландский футболист отыграл 17 матчей за «Эспаньол» в , забил 1 гол и отдал 1 передачу. Статистику футболиста можно изучить здесь.