Суперкубок в Питере, новый тренер «Спартака», «Нижний Новгород» переименован, Франция тонет в Лиге наций, Зидан может возглавить «ПСЖ», Зарема вновь бушует и другие новости

1. Матч за Олимп Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля.

Ради этого перенесли концерт группы «Руки Вверх!». «Спартак» выразил возмущение и намекнул на бойкот. Впрочем, матч в этом случае не отменят, а просто найдут «Зениту» другого соперника, сообщил глава РФС Александр Дюков.

2. «Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли: команду возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Ранее он работал с «Базелем»

3. «Нижний Новгород» сменил название на ФК «Пари НН» с разрешения РФС.

4. РФС назвал даты старта и окончания сезона. Чемпионат РПЛ-2022/23 начнется 17 июля и завершится 3 июня 2023-го. Пауза из-за ЧМ в Катаре – с 13 ноября.

5. Лига наций. Франция на 83-й отыгралась в матче с Австрией, Дания уступила Хорватии, Беларусь поделила очки с Казахстаном. Франция еще ни разу не выиграла в 3 матчах Лиги наций и идет последней в группе.

6. НБА. 43 очка Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» в 4-м матче финала. Счет в серии стал 2-2.

7. Пишут, что Зинедин Зидан достиг принципиальной договоренности с «ПСЖ» и сменит Маурисио Почеттино. Впрочем, советник француза назвал эту информацию слухами.

8. «Барселона» продлила контракт с защитником Серджи Роберто до 2023 года, отступные – 400 млн евро.

9. Украинские клубы ведут переговоры о проведении матчей еврокубков в Польше.

10. Ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Кстати, россиянин Александр Лакерник избран почетным вице-президентом Международного союза конькобежцев.

11. Роберт Левандовски из-за слов главы Ла Лиги Хавьера Тебаса усомнился, что надо переходить в «Барселону». Его агент звонил президенту клуба Жоану Лапорте и просил объяснений.

12. Френки де Йонг согласился перейти в «МЮ». Он хотел остаться в «Барсе», но поменял решение из-за недоверия.

13. «Реал» не подпишет нападающего после отказа Мбаппе. Клуб верит, что Эден Азар вернется на топ-уровень.

14. Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступил в защиту окружающей среды: на его шлеме появилась надпись «Наш дом в огне» и другие сообщения.

15. Олимпийский чемпион по гребле Александр Дьяченко и чемпион мира Николай Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году.

16. Умер бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин.

17. Нападающий Федор Чалов дебютировал в кино: он снялся в эпизоде сериала ТНТ «Детективное агентство Мухича». По сюжету со стадиона ЦСКА пропадает кубок УЕФА.

18. Юрий Борзаковский победил в забеге на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Нагорный – 2-й, Легков – 3-й, Губерниев – последний.

Цитаты дня.

Каттани о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Дюков о Суперкубке в Петербурге: «Критерий нейтральности никогда не учитывался. Доходы будут выше – это важный аргумент»

Романцев об Абаскале в «Спартаке»: «Это прикол над болельщиками и ветеранами»

Директор «Руки Вверх!» о Суперкубке в Питере 9 июля: «Это ужасно, просто нож нам в спину. «Газпром Арена» год назад дала нам эту дату»

Зарема Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет»