Португалия без Роналду проиграла Швейцарии и опустилась на 2-е место в группе. Это первое поражение команды в 2022-м

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Сборная Португалии без Криштиану Роналду проиграла в Лиге наций.

Португальцы на выезде уступили команде Швейцарии (0:1) и после 4-го тура опустились на второе место в группе A2, пропустив вперед Испанию, которая обыграла Чехию (2:0), – отставание составляет 1 очко.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не принял участия в сегодняшнем матче по решению тренера Фернанду Сантуша.

На этом сборе 37-летний Криштиану провел за Португалию три игры и сделал дубль против Швейцарии дома (4:0). В матча с Испанией (1:1) и Чехией (2:0) он не сумел отличиться.

У Португалии прервалась серия из пяти матчей без поражений в 2022 году.

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