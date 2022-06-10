Федотова в «Сочи» сменит тренер «Енисея» Гаранин («Чемпионат»)

«Сочи» нашел нового главного тренера команды.
По информации «Чемпионата», команду возглавит Вадим Гаранин, который с декабря прошлого года тренирует «Енисей».
Ожидается, что Гаранин будет назначен в «Сочи» уже в пятницу, 10 июня.
«Сочинский клуб выплатит «Енисею» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Вместе с Гараниным в клуб придут три помощника», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Однако генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не подтвердил эту информацию.
«Я неоднократно говорил, что все, что у нас будет происходить, вы узнаете на официальных источниках наших, там будет все объявляться.
Сейчас я вам ничего не скажу и нового ничего тоже нет. Про трансферы футболистов тоже мы можем говорить только де-факто, как о совершившихся.
А так, информация непроверенная, зачем мне слухи опровергать или подтверждать», – сказал Рубашко Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что тренер «Сочи» Владимир Федотов уходит в ЦСКА.