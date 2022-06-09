«Прошу перестать перекладывать ответственность с себя на якобы заботу о российских атлетах». Ласицкене написала открытое письмо Баху

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту написала открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Меня зовут Мария Ласицкене. Я – олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжке в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и все дальше от атлетов и профессионального спорта в целом.

Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних семи лет суммарно я около четырех не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук.

Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи.

Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях.

Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах.

Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги.

Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы «заботу о российских атлетах». Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами», – написала Ласицкене.

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