«Реал» и «Монако» оформили трансфер Тчуамени. Опорнику осталось лишь подписать контракт

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Орельен Тчуамени перейдет из «Монако» в «Реал».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Реал» и «Монако» уже подписали все необходимые документы. Тчуамени пройдет заключительную часть медосмотра для «Мадрида» сразу после игры Лиги наций между сборными Франции и Хорватии, которая состоится 13 июня.

22-летнему осталось лишь подписать контракт с «Реалом».

Сообщалось, что при условии активации всех бонусов трансфер Тчуамени может обойтись «Мадриду» в 116 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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