перейдет из «Монако» в «Реал».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Реал» и «Монако» уже подписали все необходимые документы. Тчуамени пройдет заключительную часть медосмотра для сразу после игры Лиги наций между сборными и , которая состоится 13 июня.

22-летнему осталось лишь подписать контракт с «Реалом».

Сообщалось, что при условии активации всех бонусов трансфер Тчуамени может обойтись «Мадриду» в 116 млн евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.