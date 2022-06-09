Орельен Тчуамени перейдет из «Монако» в «Реал».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Реал» и «Монако» уже подписали все необходимые документы. Тчуамени пройдет заключительную часть медосмотра для «Мадрида» сразу после игры Лиги наций между сборными Франции и Хорватии, которая состоится 13 июня.
22-летнему осталось лишь подписать контракт с «Реалом».
Сообщалось, что при условии активации всех бонусов трансфер Тчуамени может обойтись «Мадриду» в 116 млн евро.
В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.