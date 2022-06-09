«Челси» хочет купить Стерлинга, есть интерес от «Реала», «Барсы» и «Баварии». «Ман Сити» запросит 50-60 млн фунтов

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«Челси» интересен вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

В европейских топ-клубах полагают, что англичанин готов покинуть «Манчестер Сити» этим летом. В число клубов, которые думают над предложением о трансфере хавбека, входит «Челси», пишет The Telegraph.

Срок действующего контракта Стерлинга с «Ман Сити» истекает летом 2023 года, и игрок пока не сообщил клубу, каковы его планы на будущее. У топ-клубов растет ощущение, что Рахим думает об уходе.

«Челси» проявляет наибольший интерес к Стерлингу среди английских клубов. «Реал» тоже с интересом следит за ситуацией. «Барселоне» игрок тоже интересен (прошлым летом каталонцы делали запрос по хавбеку), а «Бавария» рассматривает его в качестве альтернативы Садьо Мане, если договориться с «Ливерпулем» о трансфере сенегальца не удастся.

Решение англичанина о будущем будет продиктовано количеством игрового времени, которое он может получить. Он хочет играть ведущую роль в команде, которая борется за самые крупные трофеи.

Стерлинг попал в старт «Сити» на 23 из 38 матчей АПЛ в этом сезоне, но не вышел на поле с первых минут на важнейшие матчи сезона, в том числе на обе игры против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Рахим очень хочет быть неоспоримым игроком основы.

Вариант с «Челси» привлекает Стерлинга. Хавбек был бы рад вернуться в Лондон – город, где он вырос. Скауты «синих» считают Стерлинга хорошим вариантом, так как он уже доказал свой уровень в АПЛ.

Рахим вписался бы в структуру зарплат «Челси». Несмотря на то, что срок его контракта истекает через год, за него запросят 50-60 млн фунтов. Схожую сумму «Ман Сити» просит за Габи Жезуса, который находится в аналогичной контрактной ситуации.

«Горожане» предпочли бы продать Стерлинга в зарубежный чемпионат, чтобы не усиливать конкурента по АПЛ. Это может дать «Реалу» и «Барсе» преимущество. При этом «Ман Сити» не хочет рисковать тем, что потеряет Стерлинга бесплатно следующим летом.

Приоритет лондонского клуба на летнее трансферное окно – покупка нескольких защитников, но тренер Томас Тухель полагает, что ему нужен игрок, который поможет увеличить число голов и ассистов.

Стерлинг – не единственная кандидатура «Челси». Клубу интересны Усман Дембеле («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Роберт Левандовски («Бавария»). Также лондонцам предложили подписать форварда «Ман Сити» Габриэла Жезуса. 

В минувшем сезоне 27-летний левый вингер забил 17 голов и отдал 8 передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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