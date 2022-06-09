Роналду, Салах, Мане, де Брюйне и Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Представлена символическая сборная АПЛ от Ассоциации профессиональных футболистов Англии.
Состав команды сезона по версии PFA сформирован из шести игроков «Ливерпуля», трех – «Манчестер Сити» и по одному – из «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси», перешел в «Реал» по окончании сезона), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»)
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»).