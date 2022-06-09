Роналду, Салах, Мане, де Брюйне и Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Представлена символическая сборная от профессиональных футболистов Англии.

Состав команды сезона по версии PFA сформирован из шести игроков , трех – «Манчестер Сити» и по одному – из «Челси» и .

Вратарь: («Ливерпуль»)

Защитники: («Манчестер Сити»), ( , перешел в «Реал» по окончании сезона), , Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»)

Полузащитники: («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, (оба – ).

Нападающие: («Манчестер Юнайтед»), , (оба – «Ливерпуль»).