Роналду, Салах, Мане, де Брюйне и Тиаго – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

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Представлена символическая сборная АПЛ от Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Состав команды сезона по версии PFA сформирован из шести игроков «Ливерпуля», трех – «Манчестер Сити» и по одному – из «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси», перешел в «Реал» по окончании сезона), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»)

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»).

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