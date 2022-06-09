Себастьян Феттель: «Появление в «Ф-1» гонщика-гея значительно ускорит процесс искоренения предрассудков»

Пилот считает, что появление в «Формуле-1» гонщика-гея может помочь в борьбе с предрассудками людей.

По мнению Феттеля, участники соревнований смогут совершенно нормально принять гонщика, даже если он является геем и не скрывает свою ориентацию.

«Считаю, что да. Возможно, в прошлом бы это было не так, но теперь гонщика-гея, как мне кажется, примут хорошо – и это правильно. Мне кажется, что появление гонщика-гея значительно ускорит процесс искоренения предрассудков.

очень популярный спорт во всем мире. В целом это связано с тем, что очень многие люди занимаются нечто подобным каждый день, ну или с определенной регулярностью: либо сами водят машину, либо ездят куда-то пассажирами. И хотя вождение само по себе динамично, я с сожалением должен отметить, что некоторые члены этого сообщества могут быть, что называется, слишком медлительными и неповоротливыми, когда дело доходит до прогресса.

При этом прогресс все равно неизбежен. Машины меняются и продолжат меняться к лучшему. Пилоты и водители тоже меняются. По крайней мере, я надеюсь. Так что да, я был бы рад появлению в «Формуле-1» гонщика-гея. И, я надеюсь, спорт будет к этому готов», – рассказал Феттель.

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