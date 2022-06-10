Андрей Василевский – 17-й вратарь в истории НХЛ с 60 победами в матчах Кубка Стэнли.
Россиянин отразил 24 броска из 25 в победном для «Тампы» пятом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (3:1, 3-2).
Василевский (60 побед в 97 матчах) разделил 16-е место в истории по числу побед в плей-офф с Тюрком Бродой (60 побед в 101 матче). На 14-м месте идут Хенрик Лундквист (61 в 130) и Том Баррассо (61 в 119).
Среди европейских вратарей Василевский уступает только Лундквисту и Доминику Гашеку (65 в 119, 12-е место).
Рекорд лиги принадлежит Патрику Руа (151 победа в 247 матчах).
За ним идет Мартин Бродер (113 в 205), а третье место делят Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).