Василевский – 17-й вратарь в истории НХЛ с 60 победами в матчах Кубка Стэнли

– 17-й вратарь в истории с 60 победами в матчах Кубка Стэнли.

Россиянин отразил 24 броска из 25 в победном для пятом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (3:1, 3-2).

Василевский (60 побед в 97 матчах) разделил 16-е место в истории по числу побед в плей-офф с Тюрком Бродой (60 побед в 101 матче). На 14-м месте идут (61 в 130) и Том Баррассо (61 в 119).

Среди европейских вратарей Василевский уступает только Лундквисту и Доминику Гашеку (65 в 119, 12-е место).

Рекорд лиги принадлежит Патрику Руа (151 победа в 247 матчах).

За ним идет Мартин Бродер (113 в 205), а третье место делят Грант Фюр (92 в 150) и (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).