Евгений Трефилов: «Без России в спорте неинтересно. С таким большим государством просто невозможно не соревноваться – мы не Гондурас»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов считает, что международные соревнования не должны проводиться без российских спортсменов.

«Мы выступали и под олимпийской символикой, и вообще глухонемыми и бесправными. Что-то поменялось? Нужно идти до конца. Чем больше будем прогибаться – тем больше нас будут пинать. Это закон жизни, ведь уважают только сильных.

Вот сейчас был чемпионат мира по хоккею. Я два-три раза включал матчи, смотрел. Финал посмотрел два периода и овертайм. А на чемпионатах мира с участием сборной России я не пропускал ни одного матча нашей сборной и другие игры смотрел, и каждый вечер ещt обязательно дневник турнира. Я один такой?

Без России в спорте неинтересно. С таким большим государством просто невозможно не соревноваться – мы не Гондурас. Вся пена осядет, останется только бизнес. Рейтинги, сборы, реклама, деньги, спортивная интрига – в итоге останется только это. Как я уже сказал, нужно держаться до конца, мы вернемся на мировую арену.

Что касается прогнозов, я не люблю их делать. Пусть меня заплюют, но иногда мы, Россия, выглядим идиотами. Делаем заявления, которые не основаны ни на чем. «У нас в этом году будет огромный урожай зерна». Давайте соберем сначала, а потом говорить будем. Я всегда закладываюсь на худшее. Будет лучше – поблагодарю бога и пойду дальше», – сказал Трефилов.