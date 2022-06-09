«Авангард» заплатит СКА 1000 рублей за права на Ткачева. Ротенберг, Дюков и Крылов обсуждали обмен («Матч ТВ»)

Стала известна сумма компенсации за права на Владимира Ткачева.
Как сообщает «Матч ТВ», «Авангард» заплатит СКА 1000 рублей за права на нападающего.
Утверждается, что изначальные договоренности об обмене прав на Ткачева были между агентом игрока Шуми Бабаевым, главным тренером СКА Романом Ротенбергом и генменеджером «Авангарда» Алексеем Волковым.
Позже к согласованию обмена подключился председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, финальный звонок делал Александр Дюков, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть».
В сезоне-2021/22 Ткачев провел 4 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.
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