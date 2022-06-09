«Авангард» заплатит СКА 1000 рублей за права на Ткачева. Ротенберг, Дюков и Крылов обсуждали обмен («Матч ТВ»)

Стала известна сумма компенсации за права на .

Как сообщает «Матч ТВ», «Авангард» заплатит 1000 рублей за права на нападающего.

Утверждается, что изначальные договоренности об обмене прав на Ткачева были между агентом игрока Шуми Бабаевым, главным тренером СКА и генменеджером «Авангарда» Алексеем Волковым.

Позже к согласованию обмена подключился председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, финальный звонок делал Александр Дюков, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

В сезоне-2021/22 Ткачев провел 4 матча в за и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.

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