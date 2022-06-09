Салах – лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA, Фоден – лучший молодой игрок

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Вингер «Ливерпуля» в минувшем сезоне разделил звание лучшего бомбардира чемпионата вместе с Сон Хын Мином, забив 23 гола в 35 матчах.
Египтянин получил эту награду второй раз в карьере. Впервые это удалось ему в сезоне-2017/18.
Награду лучшему молодому игроку сезона второй год подряд завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.
22-летний хавбек выиграл чемпионат Англии в составе «горожан» и отметился девятью голами в 28 матчах Премьер-лиги.
Фото: твиттер Professional Footballers’ Association