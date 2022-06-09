КХЛ подтвердила обмен прав на Ткачева в «Авангард» из СКА

«Авангард» получил права на омского воспитанника .

официально подтвердила обмен с участием омского клуба и .

Так, права на 26-летнего нападающего перешли в , а питерский клуб получил за них денежную компенсацию.

Ранее появилась информация, что сумма компенсации составит тысячу рублей.

Роман Ротенберг, главный тренер и вице-президент СКА, отметил, что «этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея».

В этом сезоне Ткачев провел 4 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка.

В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.