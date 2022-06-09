«Спартак» об уходе Ваноли: «Клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но тренер принял непростое решение»

объяснил причины ухода с поста главного тренера команды.

«Пригласив Паоло в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.

И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.

Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», тренер принял непростое решение оставить свой пост.

Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей! Желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере ❤️!» – говорится в заявлении красно-белых.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в Кубке России – первой для клуба за 19 лет. В Премьер-лиге красно-белые заняли 10-е место.

Паоло во главе «Спартака» провел 16 официальных матчей в РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России, одержал 8 побед, потерпел 5 поражений и 3 раза сыграл вничью.

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