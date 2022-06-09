АПЛ приостановит контракт с «Матч ТВ» из-за ситуации на Украине. Решение объявлено на собрании клубов

Контракт АПЛ с на показ матчей лиги будет приостановлен.

Премьер-лига решила приостановить действие телевизионного контракта с «Матч ТВ» сроком с 2022 по 2028 годы из-за ситуации на Украине, пишет журналист The Times Мартин Циглер, ссылаясь на свои источники.

Это решение было объявлено сегодня на общем собрании клубов АПЛ. Отмечается, что голосования клубов не было, им лишь объявили о решении.

Сделка с российским вещателем оценивалась в 43 млн фунтов.

В марте АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал английский чемпионат на территории РФ с 2019 года.