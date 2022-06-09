«Да идут на хер эти УЕФА и ФИФА! Что мешало 8 лет?» Депутат Хамзаев раскритиковал Дюкова за невключение Крыма в состав РФС

Депутат Госдумы раскритиковал за невключение Крыма в состав .

«Я поражен неуверенностью, слабохарактерностью нашего российского футбольного менеджмента. Вот Дюков Александр, хочу ему вопрос задать – что вам мешало 8 лет? Понятно, чемпионат мира, испортить не хотели. Прошел чемпионат мира. Что мешало Крым добавить в РФС?

Вас уже затопили, вам сказали: «Вас нигде не ждут, выходите отовсюду». И они нам говорят – сейчас организуем им (вероятно, имеется в виду объединенный чемпионат Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии – прим. Sports.ru) свой кружок, пусть они там сами бегают.

Это че за отношение к нашим же гражданам, в Крыму которые живут? Восемь команд играют в Крыму. Почему мы их не можем взять?

Мы говорим: «Санкции введут». Да ввели, введут и будут вводить. Мы в чьих интересах рассуждаем? Я нахожусь под санкциями Японии, Канады, Великобритании, Австралии, Евросоюза. И вот честно – ложил я (цитата Хамзаева приведена в оригинальном виде – прим. Sports.ru).

Что вам мешает, господин Дюков, сделать то, к чему общество призывает?» – сказал Султан Хамзаев в эфире программы «Есть тема» на .

Депутату ответил спортивный обозреватель «Коммерсант FM» Владимир Осипов, который отметил, что позиция РФС заключается в том, что и УЕФА запретили принимать крымские клубы в союз.

«Да идут они на хер, эти и ФИФА!» – ответил Хамзаев.