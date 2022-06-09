Севастополь вошел в Ассоциацию мини-футбола России

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла в свой состав федерацию Севастополя.

«Исполком АМФР поддержал вступление в ее состав Ассоциации мини-футбола Севастополя (АМФС).

Под эгидой АМФС ежегодно проводятся соревнования среди любительских и ветеранских команд.

В Севастополе реализуются общероссийские проекты АМФР «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», в городе создан МФК «Капитан», в структуру которого входят взрослая и молодежная команды, а также детско-юношеская школа», – говорится на сайте АМФР.

«Сейчас эмоции просто переполняют. Всеми силами старались ускорить процесс вступления в Ассоциацию мини-футбола. Очень долго шли к этому, и 8 июня 2022 года стало для нас отправной точкой для выхода на новый уровень развития.

Благодаря этому сотрудничеству у нас открывается громадное количество возможностей для более качественного продвижения мини-футбола.

Очень хочется развивать детско-юношеский сегмент, любительский мини-футбол и, конечно, профессиональный. Сейчас в планах через каких-то пять-семь лет стать серьезным центром мини-футбола на юге России, как это делают коллеги на Урале и в северных регионах», – заявил президент АМФС Юрий Строчков.