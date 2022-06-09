Споры вокруг Суперкубка, «Реал» продлил Модрича, «Спартак» – Рассказова, оценки каскадов и секвенций в фигурке уравняли, Чили может получить путевку Эквадора на ЧМ и другие новости

1. Настоящая битва развернулись вокруг места проведения Суперкубка России. Сначала появилась информация, что Суперкубок могут разыграть в 2 матча, затем – что матч пройдет в Санкт-Петербурге, и он будет один. «Спартак» тут же заявил, что рассчитывают на игру на нейтральном поле. Затем появилось сообщение, что красно-белые могут отказаться от участия в Суперкубке, если встреча пройдет в Петербурге.

2. Тина Канделаки пригрозила Ашоту Хачатурянцу снижением стоимости контракта «Матч ТВ» с РПЛ в случае создания Кубка лиги.

3. «Реал» продлил контракт с полузащитником Лукой Модричем до 2023 года.

4. «Спартак» подписал новый контракт с защитником Николаем Рассказовым до 2023-го.

5. Лига наций. Бельгия забила 6 мячей Польше, Украина одолела Ирландию, Нидерланды обыграли Уэльс в гостях

6. «Локомотив» купил 21-летнего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона. Контракт – на 4 года.

7. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение уравнять оценивание каскадов и секвенций в фигурном катании.

8. НБА. Плей-офф. Финал. «Бостон» обыграл «Голден Стэйт» и повел в серии 2-1.

9. Крым, ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать объединенный чемпионат, пишет «РБ Спорт».

10. Новые футбольные правила с чистым временем, вводом из аута ногами, бесконечным числом замен и 5-минутными удалениями за желтую протестируют во 2-м дивизионе Нидерландов.

11. И еще трансферные истории. «Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Нуньеса. Форвард сообщил «Бенфике», что хочет перейти. Кроме того, «Ливерпуль» снизил запросы по Мане и просит у «Баварии» 45 млн евро вместо 50. Клопп дал согласие на трансфер. Трансфер Тчуамени может обойтись «Реалу» в 116 млн евро при активации всех бонусов. «Мадрид» взял на себя налог. «МЮ» предлагает 60+20 млн евро за де Йонга. Тен Хаг пообещал Френки строить игру вокруг него. «Тоттенхэм» хотел подписать Рэшфорда, но «МЮ» отказал. «Фиорентина» и Кокорин не обсуждают расторжение контракта. Еще больше трансферных новостей – по соответствующему тегу.

12. Юрист сборной Чили представил доказательства, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец. Из-за этого чилийцы могут получить путевку эквадорцев на ЧМ.

13. Сын основателя Walmart Роб Уолтон купит клуб НФЛ «Денвер Бронкос» за 4,65 млрд долларов. Это рекорд для североамериканского спорта.

14. В Швейцарии начался суд над бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером, а также над экс-президентом УЕФА Мишелем Платини. У Блаттера возникли проблемы с дыханием за час до дачи показаний, так что допрос 86-летнего экс-чиновника перенесли.

15. «Мерседес» перекрасит логотип болида «Ф-1» в радужный цвет в знак поддержки месяца ЛГБТ.

16. Гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на дисквалификацию. Он вышел с буквой Z на форме на награждение.

Цитаты дня.

Томас Бах: «В ряде стран была агрессия против российских и белорусских спортсменов. Мы не могли гарантировать их безопасность на международных стартах»

Макрон о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Килиан показал, что он очень зрелый. Он ответственно подходит к построению карьеры»

Вячеслав Быков: «Говорят, мы агрессоры, а Путин – диктатор. Но это американцы с европейцами показывают свою агрессию в других странах, русские – миролюбивая нация»

Роберт Левандовски: «Если на меня не так много претендентов, то это потому, что я рассматриваю лишь один вариант»

Евгения Медведева: «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры. Надо бороться за их возвращение на международные старты»