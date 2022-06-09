Путин поручил обеспечить проведение коммерчески привлекательных турниров с участием иностранных спортсменов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в стране коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов.

Поручение правительству опубликовано сайте Кремля.

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд), определив объем и источники финансирования указанных соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам», – говорится в одном из пунктов перечня поручений президента.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен к 30 июня.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.