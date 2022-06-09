Путин поручил обеспечить проведение коммерчески привлекательных турниров с участием иностранных спортсменов

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин КХЛ Единая лига ВТБ Политика Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в стране коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов.

Поручение правительству опубликовано сайте Кремля.

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд), определив объем и источники финансирования указанных соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам», – говорится в одном из пунктов перечня поручений президента. 

Доклад по этому вопросу должен быть представлен к 30 июня.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные