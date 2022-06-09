«Спартак» объявил об уходе Ваноли

подтвердил уход с поста главного тренера.

Контракт между 49-летним тренером и московским клубом расторгнут по соглашению сторон. Помощники итальянца также покидают красно-белых.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в Кубке России – первом для клуба за 19 лет.

Паоло во главе «Спартака» провел 16 официальных матчей в РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России, одержал 8 побед, потерпел 5 поражений и 3 раза сыграл вничью.

Это была первая самостоятельная работа Ваноли в качестве главного тренера. Ранее он входил в штаб Антонио Конте.

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