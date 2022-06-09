Глушаков, Ягудин, Легков, Уайлд, Борзаковский, Губерниев и Саврасенко пробегут стометровку в рамках Недели легкой атлетики

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Юрий Борзаковский, Никита Нагорный, Александр Легков и Вик Уайлд пробегут стометровку на соревнованиях Неделя легкой атлетики в Москве.

Забег пройдет 10 июня. В нем также выступят чемпион России по футболу Денис Глушаков, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Неделя легкой атлетики завершится 13 июня. Сегодня там прошли соревнования по прыжкам в длину с участием фигуристки Александры Трусовой.

Трусова выступила в турнире по прыжкам в длину в Москве: лучший результат в четырех попытках – 4,19 м. Это норматив второго юношеского разряда