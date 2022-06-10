Василевский одержал 60 побед в плей-офф за 97 матчей. Быстрее были только Фюр, Смит, Драйден и Плант

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Андрей Василевский одержал 60 побед в плей-офф за 97 матчей – 5-й результат в истории НХЛ.

Россиянин отразил 24 броска из 25 в победном для «Тампы» пятом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (3:1, 3-2).

На его счету стало 60 побед в 97 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. 

Быстрее до такой отметки в истории НХЛ добрались только 4 вратаря. Это Грант Фюр (60 побед в 83 матчах), Билли Смит (60 в 85), Кен Драйден (60 в 86) и Жак Плант (60 в 91). 

Василевский – 17-й вратарь в истории НХЛ с 60 победами в матчах Кубка Стэнли

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