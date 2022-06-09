Рыбус перейдет в «Спартак», медосмотр – завтра. Это было единственное предложение поляку после ухода из «Локо» (Interia Sport)

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Как сообщает Interia Sport, завтра поляк пройдет медосмотр для красно-белых. Рыбус решил продолжить карьеру в московском клубе, так как «Спартак» стал единственной командой, сделавшей ему конкретное предложение.

Мачей выступал за «Локомотив» с 2017 года и несколько дней назад покинул команду на правах свободного агента. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея – чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.

Статистику 32-летнего левого защитника можно изучить здесь.