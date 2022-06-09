«Барса» готова платить Гави 2 млн евро в год, «Ливерпуль» – 9 млн. Игрок просит 4 млн при дальнешейем росте зарплаты

и полузащитник пока не могут договориться об условиях нового контракта.

По информации каталонского сайта betevé, сине-гранатовые предлагают 17-летнему хавбеку зарплату в два миллиона евро в год.

Однако это намного меньше, чем требуют футболист и его агент Иван де ла Пенья.

Гави рассчитывает получить в «Барсе» 4-летний контракт с ежегодным ростом зарплаты: четыре млн евро в первый год, пять – во второй, шесть – в третий. Зарплату в четвертый год контракта сторона игрока планирует согласовать в зависимости от того, как он будет выступать в этот период.

У полузащитника есть минимум два предложения из АПЛ, одно из них – от , который готов платить ему 9 миллионов евро в год. Однако и сам Гави, и его окружение хотят договориться с «Барселоной» и продлить контракт.