Чемпионат России. «Динамо» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Химок», «Рубин» сыграет с «Уфой»

«Динамо» примет «Сочи», «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», «Рубин» встретится с «Уфой», «Зениту» будет противостоять «Нижний Новгород» в 30-м туре РПЛ.
30-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «стадион Металлург»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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