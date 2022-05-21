Чемпионат России. «Динамо» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Химок», «Рубин» сыграет с «Уфой»

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«Динамо» примет «Сочи», «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», «Рубин» встретится с «Уфой», «Зениту» будет противостоять «Нижний Новгород» в 30-м туре РПЛ.

Чемпионат России

30-й тур

Химки – Спартак
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Нижний Новгород – Зенит
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал Тула – Урал
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Уфа
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Сочи
Дата проведения
21 мая, 17.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
21 мая, 17.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Локомотив
Дата проведения
21 мая, 17.00, «стадион Металлург»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
21 мая, 17.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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