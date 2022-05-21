Чемпионат России. «Динамо» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Химок», «Рубин» сыграет с «Уфой»

«Динамо» примет «Сочи», «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», встретится с «Уфой», будет противостоять в 30-м туре РПЛ.

Чемпионат России

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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