«Зенит» – чемпион России 4-й раз подряд, «Реал» выиграл Ла Лигу, ЦСКА взял Кубок Гагарина, спор Дзюбы и Генича, смерть Мино Райолы и другие новости утра

1. «Зенит» – чемпион России! Петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) и взяли титул 4-й раз подряд. Это 8-я победа в чемпионате России для сине-бело-голубых, для Сергея Семака – 7-й трофей в тренерской карьере, для Артема Дзюбы – 10-й трофей в «Зените» (в «Спартаке» – 0).

2. «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании после разгрома «Эспаньола» (4:0). Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти добился исторического достижения – он первым в истории выиграл все чемпионаты топ-5.

Из-за титула «Реала» «Барселона» завершит сезон без трофеев во 2-й раз за последние 3 года. Тем не менее каталонцы нашли в себе силы поздравить заклятого соперника с чемпионством. А вот Гарету Бэйлу не хватило уважения прийти на чемпионский матч своей команды – якобы дело в повреждении, хотя все остальные травмированные игроки пришли на стадион.

3. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во 2-й раз в истории, отыгравшись с 1-3 по ходу финальной серии с «Металлургом» – решающий матч армейцы выиграли со счетом 4:1. Тренер ЦСКА Сергей Федоров смог выиграть трофей в первом сезоне в роли главного тренера.

Самым ценным игроком плей-офф КХЛ был признан 41-летний форвард ЦСКА Александр Попов, героически отыгравший последний матч с разрывом связок колена.

4. Чемпионство «Зенита» не случилось был так скоро, если бы не «Динамо», внезапно проигравшее дома «Уралу» (2:3). В других матчах дня в РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), а «Рубин» унизительно проиграл «Сочи» дома – 0:6. Это крупнейшее поражение в карьере Леонида Слуцкого.

5. Дзюба не был бы собой, если бы не разжег конфликт на ровном месте. Артему припомнили спор с Константином Геничем о голах Ивана Сергеева, на что Дзюба заявил, что спора на что-то конкретное не было. Заодно игрок сравнил комментатора с желтой прессой и «забанил» его.

Генич в ответ назвал Дзюбу фуфлом и позорником, а высказывания футболиста – гнилью.

6. Умер Мино Райола. Смерть знаменитого агента, работавшего со Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба, Эрлингом Холандом и другими, подтвердила его семья.

7. УЕФА может принять решение об отстранении российских футбольных команд на следующей неделе. Рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления.

8. В АПЛ продолжается борьба за чемпионство: «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» (4:0), «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (1:0). После этих матчей «Челси» официально лишился шансов на титул.

«Норвич» уступил «Астон Вилле» (0:2) и вылетел из АПЛ второй раз за 3 последних сезона. Другие результаты дня – здесь.

9. В Финляндии намерены переименовать арену имени хоккеиста Лео Комарова, утверждает «Матч ТВ». Жена ушедшего из СКА хоккеиста якобы хочет изменить фамилию детям из-за дискриминации.

10. В Серии А «Наполи» забил 6 мячей «Сассуоло», «Лацио» и «Специя» сыграли 4:3. Другие результаты тура – тут.

11. В чемпионате Германии «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), «Дортмунд» и «Бохум» сыграли 3:4 – даже хет-трик Холанда не помог.

12. Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что российский спорт не должен страдать и не несет ответственность за происходящее на Украине.

13. Блэшилл покинул пост главного тренера «Детройта». Он работал в клубе с 2015 года.

14. MLB отстранила питчера «Доджерс» Тревора Бауэра на два сезона за домашнее насилие. Игрок потеряет 64 миллиона долларов.

15. Призеры Олимпиады-2022 Ступак и Червоткин получили воинское звание «капитан», Латыпову присвоено звание «лейтенант», Кондратюк и Резцова награждены медалью «За успехи в спорте».

16. Мэттьюс, Юбердо и Макдэвид – главные претенденты на «Харт Трофи» по опросу сайта НХЛ, Шестеркин – 4-й, Капризов – 7-й.

17. Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин. Его тут же раскритиковала Вероника Степанова: «Связь с реальностью отсутствует».

Цитаты дня.

Антонио Кассано: «Анчелотти повезло и с «Сити», и с «ПСЖ», и с «Челси». Если он обижается, мне плевать»

Гендиректор «Зенита»: «Принцип «спорт вне политики» попран. «Спартаку» не дали играть в ЛЕ, сборной не дали шанса под детсадовским предлогом. Мы это запомним»

Роман Ротенберг: «Понимаем, что нужно делать, чтобы выиграть золото Олимпиады-2026»

Куртуа о чемпионстве «Реала»: «Тяжелое поражение в класико нас разбудило. Некоторые праздновали так, будто взяли титул»

Дзюба о чемпионстве «Зенита»: «Хочется борьбы, чтобы топ-клубы пришли в себя. ЦСКА ожил, потом сдулся, «Динамо» сопротивлялось больше на словах»