УЕФА может принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе

намерен принять решение о будущем российских клубов и сборных в скором времени.

«Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматриваются два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участие в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – сообщил источник в УЕФА «Чемпионату».

При этом отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен исключать .