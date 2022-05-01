Гендиректор «Зенита»: «Принцип «спорт вне политики» попран. «Спартаку» не дали играть в ЛЕ, сборной не дали шанса под детсадовским предлогом. Мы это запомним»

Александр Медведев пообещал припомнить отстранение России от международных соревнований.
Менеджер «Зенита» отреагировал на призыв президента УЕФА Александера Чеферина не наказывать белорусских и российских спортсменов за происходящее на Украине.
«Я не хочу комментировать ситуацию с еврокубками, чтобы не спугнуть. Ситуация, конечно, очень непростая. Если мы посмотрим на заявления Чеферина, он сказал очень правильную вещь. Спортсмены, в данном случае футболисты, ни в коем случае не должны страдать.
А если вернуться к истокам, всегда провозглашалось: спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, в текущей ситуации просто попран.
Это с нашими паралимпийцами приехавшими, которым не дали участвовать, нашими пловцами, футболистами, «Спартаку» не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шанса. Причем под детсадовским предлогом, что они не будут с россиянами играть.
Ну, мы это запомним», – сказал генеральный директор «Зенита».