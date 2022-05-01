Гендиректор «Зенита»: «Принцип «спорт вне политики» попран. «Спартаку» не дали играть в ЛЕ, сборной не дали шанса под детсадовским предлогом. Мы это запомним»

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Александр Медведев пообещал припомнить отстранение России от международных соревнований.

Менеджер «Зенита» отреагировал на призыв президента УЕФА Александера Чеферина не наказывать белорусских и российских спортсменов за происходящее на Украине.

«Я не хочу комментировать ситуацию с еврокубками, чтобы не спугнуть. Ситуация, конечно, очень непростая. Если мы посмотрим на заявления Чеферина, он сказал очень правильную вещь. Спортсмены, в данном случае футболисты, ни в коем случае не должны страдать.

А если вернуться к истокам, всегда провозглашалось: спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, в текущей ситуации просто попран.

Это с нашими паралимпийцами приехавшими, которым не дали участвовать, нашими пловцами, футболистами, «Спартаку» не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шанса. Причем под детсадовским предлогом, что они не будут с россиянами играть.

Ну, мы это запомним», – сказал генеральный директор «Зенита».

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