Дзюба о чемпионстве «Зенита»: «Хочется борьбы, чтобы топ-клубы пришли в себя. ЦСКА ожил, потом сдулся, «Динамо» сопротивлялось больше на словах»

Форвард «Зенита» посетовал на отсутствие конкурентов в борьбе за титул .

– Меняются ли эмоции от чемпионств?

– Наверное, слукавлю, если скажу, что все так же свежо. Хочется борьбы. Думали, что будет дерби, но они повели благодаря нам. Думал, что что-то будет, а по факту «Локомотив» даже особо не сопротивлялся. К 50-й минуте они вообще встали.

– Есть ли кто-то, кто сопротивляется ?

– Как показала практика – нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя. немного ожил, потом сдулся. сопротивлялось, но больше на словах, мне кажется, они сопротивлялись, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство, отдавать матч с «Уралом» как минимум странно.

В любом случае – приятно, нужно как можно больше выигрывать трофеев, спасибо болельщикам. Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура, – сказал нападающий.

«Зенит» стал чемпионом России, обыграв «Локомотив» (3:1) благодаря голам Сергеева, Малкома и Мостового