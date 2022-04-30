«Барселона» без трофеев завершит сезон во 2-й раз за последние 3 года

«Реал» разгромил «Эспаньол» (4:0) в 27-м туре .

Мадридский клуб стал недосягаемым для «Барселоны» и обеспечил себе чемпионский титул.

Каталонская команда лишилась шансов на какие-либо трофеи в этом сезоне.

В январе «Барселона» проиграла «Реалу» в 1/2 финала Суперкубка Испании (2:3, экстра-таймы) и вылетела из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от «Атлетика» (2:3, экстра-таймы). В Лиге чемпионов в текущем сезоне «блауграна» заняла 3-е место в своей группе. Из Лиги Европы каталонская команда выбыла на стадии 1/4 финала, в апреле уступив «Айнтрахту» по сумме двух матчей (1:1, 2:3).

во 2-й раз за последние 3 года завершит сезон без трофеев. Так же было в 2020-м. В 2021 году команда сумела выиграть .

По ходу текущего сезона в «Барселоне» произошла смена главного тренера. 28 октября было объявлено о прекращении сотрудничества с Роналдом Куманом, и неделю спустя пост занял Хави.