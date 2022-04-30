Дзюба выиграл 10-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

выиграл 10-й трофей в «Зените».

Петербуржский клуб обыграл «Локомотив» и стал чемпионом России.

Этот трофей стал 10-м в составе для Дзюбы.

Ранее вместе с петербуржцами он выиграл в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, завоевал Кубок России в 2016 и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Будучи футболистом с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея.

Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.