«Дзюба – фуфло! Позорник». Генич ответил форварду «Зенита» на слова про спор о голах Сергеева

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Иван Сергеев брань контент Футбол

Константин Генич отреагировал на заявления форварда «Зенита» Артема Дзюбы об их споре.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда «Зенита» спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

«Дзюба – фуфло! Позорник», – написал комментатор «Матч ТВ».

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