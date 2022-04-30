«Дзюба – фуфло! Позорник». Генич ответил форварду «Зенита» на слова про спор о голах Сергеева

отреагировал на заявления форварда об их споре.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда «Зенита» спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

«Дзюба – фуфло! Позорник», – написал комментатор .

«Спартак», разбань Генича». Дзюба проиграл спор – теперь ждем от него празднование с такой надписью