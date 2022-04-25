Генич выиграл спор у Дзюбы: «Артем сказал: «Если Сергеев забьет в РПЛ 7 голов – победил я, 8 – ты». Теперь хочу, чтобы Дзюба надел футболку с надписью «Спартак», разбань Генича»

рассказал о споре с о результативности .

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3».

Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я сказал, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева.

Мы стояли в группе людей, которые были приглашены на день рождения, и не хотели конкретизировать. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я ему сказал: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо».

Когда Сергеев подбирался к этой отметке в 8 мячей, я все думал, что же такое вот придумать, чтобы Дзюба это исполнил. У меня есть мыслишка, особенно сейчас, ввиду последних событий, связанных со мной и «Спартаком». Я думаю, как бы Артема здесь подловить...

Я хочу, чтобы он надел под игровую майку белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича». И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели», – сказал комментатор в эфире «Матч Премьер».

Сегодня Сергеев забил свой 8-й гол в . Шесть из них пришлись на первую часть сезона, когда форвард играл за «Крылья Советов», еще два – на вторую часть, после перехода в «Зенит».

Подробно со статистикой Сергеева можно ознакомиться здесь.

Генич не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона: «Может, и дольше. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»