Ступак и Червоткин получили воинское звание «капитан», Латыпову присвоено звание «лейтенант», Кондратюк и Резцова награждены медалью «За успехи в спорте»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил армейских спортсменов – призеров Олимпиады-2022 в Пекине.

Встреча министра со спортсменами, представляющими ЦСКА, состоялась накануне.

«Я не знаю, когда еще наша страна достигала таких вершин, по-моему, это был самый звездный олимпийский сезон в нашем лыжном спорте. Наши биатлонисты, фигуристы, фристайлисты и, конечно, хоккеисты сделали все, что могли. Вы все – герои, мы гордимся вами!» – сказал Шойгу.

Олимпийские чемпионы в лыжных эстафетах Юлия Ступак и Алексей Червоткин получили досрочно очередное воинское звание «капитан». Первое воинское звание офицера «лейтенант» получил трехкратный бронзовый призер Игр биатлонист Эдуард Латыпов.

Медаль «За успехи в спорте» получили фигурист Марк Кондратюк, биатлонистки Кристина Резцова и Светлана Миронова, конькобежцы Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов, саночница Татьяна Иванова, фристайлистка Анастасия Смирнова.

Медалью «За воинскую доблесть» I степени были награждены биатлонистка Ульяна Нигматуллина, медалью «За воинскую доблесть» II степени – Ирина Казакевич, Александр Логинов, Максим Цветков, конькобежец Руслан Захаров и лыжник Александр Терентьев.

Медалью «За укрепление боевого содружества» наградили биатлониста Карима Халили.

Лучшим тренером года была признана заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская.

Сергей Шойгу: «В каких бы дисциплинах ни сражались армейцы, они делают это на пределе сил, с абсолютной самоотдачей, буквально вгрызаясь в победу»

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